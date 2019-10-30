BMW привезет в Россию эксклюзивный M8 Gran Coupe

Компания BMW объявила о выпуске лимитированного тиража из восьми «заряженных» M8 Competition Gran Coupe, выкрашенных в зеленый цвет-хамелеон Aurora Diamond Green. Все машины уже произведены и распределены по странам: по одному экземпляру уйдет в Германию, Великобританию, Японию, Швейцарию, Бельгию, Катар, США и Россию.

Как пишет портал Motor.ru, дизайнеры особой партии «восьмерок» черпали вдохновение в концепт-каре M8 Gran Coupe, дебютировавшем на Женевском автосалоне-2018. У прототипа серийные M8 Competition Gran Coupe «унаследовали» необычную окраску кузова, которая может менять оттенок от зеленого до серо-голубого в зависимости от освещения, а также желтую подсветку фар головного света, как дань историческим гоночным BMW.

В салоне ультра-редкие M8 Gran Coupe выделяются оригинальными бронзовыми вставками и отделкой сидений специальной кожей. Другие отличия от обычных BMW M8 Gran Coupe First Edition сводятся к гравировке логотипов «1 из 8» на стойках, крышке багажника, ковриках и подголовниках передних кресел, а также надписям BMW Individual Manufaktur на порогах.

Технически седаны цвета хамелеон не отличаются от обычных M8 Competition: под капотом 4,4-литровый V8 мощностью 625 л.с. (крутящий момент 750 Нм), привод полный. Разгон с места до 100 км/ч у топ-версии «восьмерки» занимает рекордные в классе 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 305 км/ч.

Цена эксклюзивной BMW M8 Competition Gran Coupe в России пока не названа, но в США новинка стоит около 230 тыс. долларов – более чем вдвое дороже M5 Competition (от 110 тыс. долларов) с тем же мотором. Это делает седан одним из самых дорогих новых BMW.

В России за обычный BMW M8 Competition Gran Coupe придется заплатить 12 млн 250 тыс. рублей. Для сравнения, M5 Competition оценена в 8 млн 240 тыс. рублей, так что если пропорция сохранится, уникальная «восьмерка» в цвете хамелеон может стоить дороже 17 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 37786 автомобилей, что на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

Полный список дилеров BMW (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».