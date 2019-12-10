Renault Arkana в ноябре вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Renault в ноябре реализовали 12833 автомобиля – на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 128982 машины, что соответствует уровню прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3443 потребителя (-5%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 3057единиц (-6%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2471 реализованный автомобиль (-30%). Новый купе-кроссовер Renault Arkana по итогам прошлого месяца нашел 1896 покупателей. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Быстро узнать стоимость автомобиля Renault с пробегом (и не только Renault) на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».