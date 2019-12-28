Испанский авторынок в ноябре продолжил рост

Испанский авторынок в ноябре вырос на 2,3% и составил 93158 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 1 млн 152 тыс. 419 единиц (-5,7%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в ноябре стал местный SEAT, реализовавший 8564 автомобилей (-0,1%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 0,5% до 6898 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 6869 машин (-10,4%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (6588 шт., +19,2%) и KIA (5803 шт.,+26%).

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