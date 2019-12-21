Китайский авторынок в ноябре продолжил падение

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам ноября снизились на 5,4% и составили 2 млн 057 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется семнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За одиннадцать месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 10,5% до 19 млн 231 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали в Китае 419700 машин (+5,1%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 8% по отношению к прошлому году, когда было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

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