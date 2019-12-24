Дилеры начнут выдавать автомобильные номера

С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне – без посещения ГИБДД. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает газета «Коммерсант». Документ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств». Новую услугу клиентам смогут предоставить не все автодилеры, а только включенные в полицейский реестр «специализированные организации», имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников.

По словам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, дилеры пока не получали разъяснений по поводу проведения процедуры регистрации автомобилей. Можно предположить, что вступление закона в силу будет отложено, поскольку на организацию технических и бизнес-процессов дилерам потребуется определенное время.

«В настоящий момент правовая и техническая базы не до конца готовы, – добавляет операционный директор АГ «Авилон» Александр Никонов. – Однако мы принимаем участие в ряде пилотных проектов. Мы начнем участвовать в процедуре регистрации нового автомобиля, как только появится такая возможность».

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину октября 2019 года в России насчитывалось 3323 дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей – это рекордно низкий показатель с 2011 года. Как отмечается, с начала нынешнего года их количество уменьшилось на 127 (в январе было 3450 дилеров). При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было расторгнуто 470 дилерских контрактов, а новых заключено – 343.

Из марок, дилерские сети которых сократились сильнее других, стоит отметить Ravon (-70 шт.). Но это объясняется, прежде всего, реорганизацией дилерской сети в связи с объявленным возвращением узбекского производителя на российский рынок. Как отметили в самой компании, в ближайшее время количество дилеров Ravon будет расти.

За 9 месяцев 2019-го на 48 дилеров меньше стало у американского Ford, который, напомним, объявил об уходе из легкового сегмента в нашей стране. В свою очередь, китайский Lifan сократил свою дилерскую сеть на 35 официальных представителей. Еще один бренд из КНР – Chery – «потерял» 14 дилеров. На 8 дилерских центров меньше стало у GM-АВТОВАЗ, на 6 – у FAW. Также стоит отметить, что немало дилеров перешло в разряд сервисных партнеров.

Среди марок, которые за отчетный период нарастили свои дилерские сети, тоже выделяются китайские. Например, JAC после пятилетнего перерыва заключил дилерские контракты с 50 компаниями. Haval, который открыл собственный автозавод в России, увеличил количество дилеров на 41. У Changan прибавилось 16 дилеров, у Geely – 8, а у DFM – 7.

LADA, которая обладает крупнейшей дилерской сетью в России, увеличила число официальных представителей на 6. На столько же дилеров больше стало у Mitsubishi, а у другого японского бренда – Suzuki – этот показатель составил +5. Немецкий бренд Audi и корейский KIA расширили свои дилерские сети за счет 4 компаний.

Полный список дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».