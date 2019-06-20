Hyundai в 2019 году увеличила продажи в России на 1%

Компания «Хендэ Мотор СНГ» по итогам 2019 года планирует реализовать в России порядка 181 тыс. автомобилей Hyundai, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 105,6 тыс. реализованных машин, что составит 58% от модельного ряда марки Hyundai. Эти показатели позволили сохранить компании Hyundai лидирующие позиции на рынке SUV. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке увеличилась до 10,3% против 10% в 2018 году, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, 2019 год ознаменовался запуском на российском рынке суббренда N, который занимается производством спортивных автомобилей. Первой моделью, ставшей доступной в России, стал мощный Hyundai i30 N. Этот заряженный хэтчбек доступен в дилерских центрах пяти городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Казани, поскольку в этих городах сконцентрирована целевая аудитория для этой модели, а именно развитые гоночные сообщества.

Осенью «Хендэ Мотор СНГ» представила лимитированную серию кроссоверов Rock Edition, в которую вошли модели Creta, Tucson и Santa Fe, все – с полным приводом. Автомобили серии комплектуются новыми моторами и имеют отличия в экстерьере и интерьере. Также осенью на российский рынок вышло восьмое поколение Hyundai Sonata.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года на российском рынке начнутся продажи фейслифтинговых бестселлеров Hyundai – Solaris и Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe. Кроме того, в эти же сроки до России должны добраться первый кроссовер суббренда Genesis – GV80 и новое поколение седана Genesis G80.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».