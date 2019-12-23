Haval открыл новые дилерские центры в России

Компания Haval объявилат об открытии новых официальных дилерских центров в шести городах России: Петрозаводске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Подольске. На данный момент дилерская сеть Haval насчитывает 82 официальных центра, в которых можно получить весь спектр необходимых услуг по продажам и постпродажному обслуживанию автомобилей Haval, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 10014 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России.

Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».