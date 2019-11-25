АВТОСТАТ | Автомобили каких марок чаще всего берут в лизинг?

Автомобили каких марок чаще всего берут в лизинг?

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Автомобили каких марок чаще всего берут в лизинг?

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год.
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В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, какие марки автомобилей являются самыми популярными при покупке в лизинг.

Так, среди легковых машин по объему лизинговых сделок, совершенных в октябре, лидирует корейский бренд KIA, доля которого составила 16%.

В сегменте коммерческого транспорта первенствуют отечественные бренды. Если у LCV это «ГАЗ», на долю которого в октябре пришлось 53% от общего объема лизинга, то среди грузовиков – «КАМАЗ» (24%). У автобусов же самым популярным в лизинге оказывается «ПАЗ» (43%).

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что число лизинговых сделок по автотранспорту за месяц выросло на 7%.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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