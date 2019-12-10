Завод «БелДжи» выпустил юбилейный автомобиль Geely

Белорусский завод «БелДжи» выпустил 20-тысячный автомобиль Geely с начала года. Юбилейным стал флагманский кроссовер Geely Atlas с турбированным двигателем 1,8T в комплектации Luxury, сообщает пресс-служба «Джили Моторс».

Напомним, предприятие «БелДжи» в Борисове работает с осени 2017 года, и с тех пор было выпущено более 29 тыс. автомобилей Geely (моделей Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7). Россия – основной рынок сбыта для «БелДжи»: около 60% всей продукции поставляется именно на российский рынок. Сейчас предприятие «БелДжи» активно расширяет географию реализации автомобилей Geely: ведутся переговоры с такими странами, как Армения, Казахстан, Азербайджан, Украина и другими. Это позволит увеличить производственные мощности завода и, соответственно, объем продаж автомобилей Geely.

Напомним, что флагманский кроссовер Geely Atlas продолжает оставаться самой продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, представленных на российском рынке. Так, с января по ноябрь 2019 года реализовано 6518 единиц, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по итогам 11 месяцев 2019 года Geely Atlas занимает пятое место среди всех кроссоверов на российском рынке по динамике роста продаж. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года в продажу поступит компактный кроссовер Coolray, который уже получил одобрение типа транспортного средства. Также на российском рынке появится новый кросс-купе FY11.

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