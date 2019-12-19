LADA Granta попала в ТОП-35 европейских бестселлеров

По итогам 11 месяцев 2019 года две российских модели LADA - LADA Granta и LADA Vesta - значительно улучшили свои позиции в рейтинге самых продаваемых автомобилей Европы. Причем первая существенно укрепила свои позиции.

Так, согласно данным focus2move, LADA Granta за январь - ноябрь нынешнего года была реализована в Европе (включая российские продажи) в количестве 124 193 автомобилей, что на 26,6% больше, чем за 11 месяцев 2018 года. В результате этого она с 49-й позиции в модельном рейтинге поднялась на 34-ю. Отметим, что ближайшими ее «соседями»стали KIA Rio, которая занимает 33-е место с показателем 125 350 штук и Audi А3 (35-е место; 123 760 шт.).

Отметим также, что LADA Vesta c результатом 108 900 экземпляров (+4,4%) в рейтинговой таблице поднялась с 44-й на 41-ю позицию. Более подробно ознакомиться с ТОП-50 европейских бестселлеров можно в разделе «Аналитика».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».