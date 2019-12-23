Минпромторг поделит промсубсидии в пользу российских автоконцернов

Минпромторг представил концепцию дифференциации промышленных субсидий, которые де-факто компенсируют утильсбор локализованным концернам и обеспечивают рентабельность производств.

Так, в 2020 году 50% компенсаций выплачиваются только за наличие СПИК, остальная часть – в соответствии с фактической локализацией (считается по балльной системе). С 2021 года 75% компенсаций будут выплачиваться по фактической локализации, с 2022 года – 100%, пишет газета «Коммерсант». При этом в концепции уточняется, что расчет баллов будет идти на каждый выпускаемый автомобиль. Как говорит источник в отрасли, вероятно, речь идет о схеме, когда концерн вручную записывает в электронном ПТС число баллов на каждый автомобиль, а министерство может выборочно провести проверку.

Количество баллов, которое нужно набрать для получения 100% компенсаций, в рамках концепции было скорректировано с изначально заявленных 4 тыс. Теперь целевой показатель в легковом сегменте начинается с 1,5 тыс. баллов, их нужно набрать для полной компенсации в 2020-2021 гг. Далее порог увеличивается до 2 тыс. баллов в 2022 году, почти 2,6 тыс.– в 2023 году и 3,7 тыс.– в 2025-2026 гг. При этом в концепции приводится, что LADA Vesta с АКПП уже набирает 3,3 тыс. баллов, а Hyundai Solaris – 1,4 тыс. баллов. К 2028 году в легковом сегменте нужно набрать 5,4 тыс. баллов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов.

Таким образом, фактически теперь российские производства в ближайшие годы могут не углублять локализацию, а иностранные концерны начнут терять часть компенсации уже с 2020 года. Правда, в первые годы ущерб будет не таким большим, поскольку часть денег будет гарантирована наличием СПИК. Тем не менее, это повлечет рост цен на автомобили и пересмотр бизнес-планов в долгосрочной перспективе.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что локализацию нужно стимулировать за счет других методов, а не путем изъятия средств утильсбора, который изначально был барьером для импорта. Он отмечает, что сейчас происходит изменение правил по ходу игры и в ближайшее время такие шаги могут привести к сокращению модельных рядов за счет менее локализованных моделей.

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