Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, коммерческая реализация автомобилей Aurus началась в небольших объемах в 2019 году. При этом в 2021 году начнутся продажи модели Senat, а с 2022-го – Komendant. «Заказов на минивэн Arsenal сегодня не так много, но если почувствуем, что спрос есть, то, возможно, будем серийно выпускать и эту модель», – добавил Д.Мантуров.

Глава Минпромторга рассказал, что общее число заказов на автомобили Aurus уже превысило 600. В 2020 году планируется произвести около 200 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует на площадке «Форд Соллерс Елабуга» в первом квартале 2021 года. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Так, производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволяет выполнять технически сложные виды работ. Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция «завод – шоу-рум». Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.

Как сообщалось ранее, реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. Напомним, в настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге. Начальная цена седана Aurus Senat составляет 18 млн рублей.

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