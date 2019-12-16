Bentley отзывает автомобили в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 24 декабря объявила об отзыве 7 автомобилей Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, реализованных с октября 2016-го по январь 2018 года. Причиной отзыва является вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо заменить несоответствующие патрубки деталями требуемого размера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года в России было продано 262 автомобиля Bentley, при этом фиксируется рост спроса. Половину в реализации марки на российском рынке занимает Bentley Continental GT.

Напомним, ранее компания Bentley представила в России сразу две новые версии роскошного внедорожника – Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series. Стоимость новинок составляет от 18,3 млн рублей и 16,1 млн рублей соответственно.

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