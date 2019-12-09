АВТОВАЗ повысит цены на все свои модели

АВТОВАЗ с 1 января 2020 года увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом газете «Ведомости» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель АВТОВАЗа от комментариев отказался.

Например, седан самого продаваемого в России семейства автомобилей – LADA Granta – будет стоить от 455,9 тыс. рублей, подорожав на 2,5%, или на 11 тыс. рублей. Седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% до 629,9 тыс. рублей (плюс 23 тыс. руб.), высокий хэтчбек XRAY – на 0,8% до 619,9 тыс. рублей. (плюс 5000 руб.), трехдверный внедорожник LADA 4x4 – на 2,9% до 538,9 тыс. рублей (плюс 15 тыс. руб.). Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 млн 042 тыс. 900 рублей (плюс 15 тыс. руб.).

Цены повышают и другие автопроизводители, поэтому доля LADA вряд ли сократится, считают дилеры. Напомним, ранее правительство утвердило повышение ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране – повысится на 112,4%. Повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

Меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства после повышения ставок утильсбора с 2020 года, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, доля индексации утилизационного сбора в стоимости иномарок составляет порядка 2 – 5%, поэтому их существенного удорожания также не ожидается.

Как говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов, по брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста цен на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего класса станет дороже на 5 – 6%. Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, так как повышение утильсбора компенсируется заводам-изготовителям.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».