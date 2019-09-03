«Группа ГАЗ» поставила Нижегородской области школьные автобусы

«Группа ГАЗ» передала министерству образования Нижегородской области школьные автобусы ГАЗ и ПАЗ. В составе партии – 37 машин: 14 микроавтобусов «ГАЗель Next» и 23 автобуса ПАЗ. Школьные автобусы получили 37 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

В конструкции автобусов особое внимание уделено безопасности и удобству пассажиров. Все школьные автобусы «Группы ГАЗ» производятся в полном соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза № 018/2011 по безопасности колесных транспортных средств. Максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. Специальные устройства препятствуют случайному открытию дверей и блокируют двигатель при открытой двери. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Согласно последним изменениям к требованиям по перевозке детей, все автобусы оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.

Школьные микроавтобусы «ГАЗель Next» рассчитаны на перевозку 15 детей и одного сопровождающего. Все сиденья расположены по направлению движения и оборудованы трехточечными инерционными ремнями безопасности. Для облегчения доступа в автобус в его конструкции введена дополнительная выдвижная подножка. Дополнительная теплоизоляция и два отопителя обеспечивают комфортабельную температуру в салоне в любое время года.

Школьные автобусы ПАЗ предназначены для перевозки детей как в крупных мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком, так и в небольших районных центрах. Автобусы рассчитаны на 22 посадочных места. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Также установлены багажные полки для ранцев, рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками, а дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам.

На сегодняшний день в Нижегородской области задействовано порядка 550 единиц школьных автобусов, в том числе 37 новых машин закуплено в 2019 году.

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