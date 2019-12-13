Российский рынок LCV в ноябре остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который в ноябре снизил темпы роста, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 9,3% до 204964 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 42151 автомобиль (-7,1%). Второе место занимает Германия с показателем 35052 проданных машины (-6,1%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 31452 штуки (-10,7%). Далее идет Испания, где было реализовано 19707 легких коммерческих автомобилей (-2,5%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Италия, где было реализовано 18432 машины (-11,7%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за ноябрь составили 9448 единиц (+0,7%).

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