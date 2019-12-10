Mercedes-Benz отзывает в России более 1,1 тысячи автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1118 автомобилей Mercedes-Benz. Так, отзыву подлежат 1022 автомобиля Mercedes-Benz GLEc, реализованных с 2018 года по настоящее время. Причиной отзыва является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо проверить корректное крепление декоративных накладок на вертикальной перегородке задних дверей и, при необходимости, его доработать.

Кроме того, под отзыв попали 96 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса, реализованных в 2019 году. Причиной отзыва является кодирование програмного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое может не соответствовать спецификации. На автомобилях необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса, реализованные с 2016 года по настоящее время. Причиной отзывной кампании стал задний спойлер на двери багажника, который мог быть изготовлен без соблюдения норм. Это, в свою очередь, чревато тем, что на высоких скоростях движения он может открепиться от автомобиля. Для предотвращения таких случаев на автомобиля должна быть проведена проверка болтового соединения заднего спойлера, а при необходимости – потребуется его корректировка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3750 легковых автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадацти месяцев 2019 года в России было продано 37169 машин с трехлучевой звездой, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.