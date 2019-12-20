Акции Tesla подорожали до рекордного уровня

Акции американской компании Tesla в понедельник к 12:00 (20:00 мск) выросли на 3,96% до 421,82 доллара за акцию после того, как в СМИ появились сообщения о том, что компания согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около 1,4 млрд долларов) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае. Данные о курсе акций размещены на сайте нью-йоркской биржи, пишет агентство "ТАСС".

"Ранее акции компании никогда не повышались до такого уровня, поскольку инвесторы испытывали сомнения в том, что Tesla может быть продана, исходя из такой оценки, - отметила CNN. - За минувший год у компании не появился покупатель, однако в понедельник, во время сокращенной предрождественской биржевой недели, акции поднялись до уровня 420 долларов за акцию и это стало впечатляющим достижением".

Напомним, в августе прошлого года главный управляющий компании Илон Маск заявлял о том, что рассмотрел бы превращение Tesla в частную компанию в случае, если ее акции поднимутся до уровня 420 долларов. Однако после объявления о планах выкупа Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку и обвинила Маска в подлоге и введении в заблуждение акционеров. Бизнесмену пришлось заплатить за пост в Twitter штраф в 20 млн долларов по внесудебному соглашению.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле – июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. «Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов», – заявили в Tesla Motors. По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц.