Volkswagen представит 34 новинки в 2020 году

Компания Volkswagen рассказала о планах по выводу новых моделей на рынок в 2020 году. По данным издания Autocar, в следующем году немецкий автопроизводитель покажет 34 новых модели, среди которых два электромобиля линейки ID и сразу шесть гибридных машин. Также в число премьер войдут 12 новых кроссоверов, пишет газета «Коммерсант».

Какой-либо детальной информации о грядущих премьерах Volkswagen пока нет. Известно лишь, что все машины будут представлены для разных рынков – Европы, США и Китая. Часть премьер выйдет в продажу и в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года. Кроме того, во втором квартале 2020 года на российском рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нашей страны доберется лифтбек Arteon.

По итогам 11 месяцев2019 года объем продаж концерна Volkswagen Group по всему миру составил 9 млн 944 тыс. автомобилей, что на 0,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает руководитель направления продаж Volkswagen AG д-р Кристиан Дальхайм, Volkswagen Group впервые за этот год удалось улучшить показатели прошлого года, несмотря на целый ряд неблагоприятных тенденций на рынке. В компании уверены в том, что успешно завершат текущий 2019 год.