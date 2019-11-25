Петербургский автопром в ноябре установил новый антирекорд

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за 11 месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тыс. легковых автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре производство автомобилей упало на 17%, составив 30,1 тыс. машин. Последний раз более низкая динамика по итогам одного месяца была зафиксирована 3,5 года назад – в апреле 2016-го, когда объемы выпуска сократились на 18%.

«Как правило, к концу года автомобильные заводы наращивают объемы выпуска, но в нынешней ситуации на автомобильном рынке это бессмысленно, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Последний раз меньше 30 тыс. автомобилей в ноябре производилось в 2016 году – тогда завершалось трехлетнее падение петербургского автопрома, которое началось в кризисный 2014 год».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-ноябре составила 24,1% (год назад – 24,6%). Напомним, за одиннадцать месяцев 2019 года, по данным Росстата, с российских конвейеров сошло 1,4 млн легковых автомобилей, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено порядка 100 тыс. машин – это на 19,5% меньше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом месяце на заводе Toyota в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Технологические изменения новинки потребовали существенного изменения производственного процесса. Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей.