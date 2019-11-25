Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ зарегистрировано 4 млн 136,6 тыс. легких коммерческих автомобилей.

Более 40% от этого количества приходится на отечественную марку «ГАЗ», что соответствует 1 млн 684,8 тыс. экземпляров. Второе место среди самых распространенных LCV в нашей стране занимает еще один российский бренд – «УАЗ». Таких легких коммерческих машин насчитывается 667,7 тыс. единиц, что эквивалентно каждому шестому в РФ. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», этим двум маркам принадлежит свыше половины (56,8%) общероссийского парка LCV.

Из иностранных брендов наибольшее число легкой коммерческой техники в стране имеет японская Toyota (252,4 тыс. шт.), за которой следует немецкий Volkswagen (217,7 тыс. шт.). А замыкает пятерку лидеров американский Ford (172,9 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных марок LCV в России попадают: Mercedes-Benz (160,3 тыс. шт.), «ИЖ» (151,2 тыс. шт.), Nissan (115,9 тыс. шт.), Hyundai (107,2 тыс. шт.) и Fiat (96,6 тыс. шт.).

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