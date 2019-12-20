Chery открыла первый дилерский центр в Крыму

В Симферополе открылся новый дилерский центр Chery, который является первым и пока единственным официальным представительством китайского бренда в Крыму. Партнером марки выступила компания «Техно-Сервис К», для которой Chery стал первым иностранным брендом в портфеле, сообщает портал «Цена Авто».

«Chery центр Симферополь» располагается в бывшем здании автоцентра «Симферополь Лада». Реконструкция автосалона была проведена в максимально сжатые сроки и заняла всего 1 месяц. Новый автоцентр организован и оформлен в соответствии со всеми стандартами бренда.

Общая площадь дилерского центра превышает 1130 кв.м, 300 кв.м из которых отведено под шоу-рум, где представлен весь модельный ряд Chery. В новом автоцентре имеется склад запчастей и сервисная зона площадью более 570 кв.м, рассчитанная на 9 постов СТО. Пропускная способность сервисной зоны порядка 15 автомобилей в день. В 2020 в автосалоне планируется реализовать более 100 новых автомобилей Chery.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину октября 2019 года что в Крыму числился 21 официальный дилер по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Две трети от этого количества приходится на Симферополь – 14 дилеров, еще 6 дилерских центров находится в Севастополе и один автосалон расположен в Феодосии. Официальные дилеры, работающие на полуострове, представляют интересы 13 автопроизводителей. Наибольшее количество дилеров имеет китайская марка Zotye (4). У отечественной LADA здесь находится три дилерских центра, у KIA, Nissan и Renault – по два. Еще у 8 брендов (Changan, Chery, Foton, Genesis, Haval, Hyundai, Lifan, Skoda) в Крыму числится по одному дилеру.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Chery реализовали 607 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Chery в России увеличились на 11% и составили 5527 машин. Как отмечается, положительная динамика обусловлена расширением модельного ряда, а именно кроссоверами Tiggo 7 и Tiggo 4, а также дистрибьюторскими программами поддержки продаж.

В каких еще городах есть дилерские центры Chery, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».