Автомобили Jaguar Land Rover подорожают в связи с повышением утильсбора

В связи с увеличением утилизационного сбора в России с 1 января 2020 года компания Jaguar Land Rover будет вынуждена повысить цены на модельный ряд. Изменения стоимости коснутся всех автомобилей Jaguar и Land Rover, представленных на российском рынке, за исключением полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, повышение утилизационного сбора на транспортные средства, утвержденное правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. Самый значительный рост ставок ожидается в сегменте легковых автомобилей – в среднем 110,7%. При этом для автомобилей с двигателем объемом от 3,5 литров повышение ставки составит 145%.

Напомним, накануне российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на новый Jaguar F-Type, продажи которого стартуют в начале весны 2020 года. Стоимость новинки составляет от 5 млн 715 тыс. рублей. А в ноябре в продажу поступил обновленный седан Jaguar XE 2020 модельного года. Стоимость новинки составляет от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Jaguar, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».