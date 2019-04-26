АВТОВАЗ уходит на зимние каникулы

АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года. Также в корпоративный отпуск уходит предприятие LADA Ижевск. 9 января, с окончанием общероссийских новогодних каникул, Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей LADA, который обеспечит широкий выбор для покупателей в период корпоративного отпуска и праздников.

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и реализация проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way. Кроме того, продолжатся работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.

Напомним, АВТОВАЗ на площадке в Тольятти производит по полному циклу автомобили под брендами LADA, Renault и Datsun. На предприятии LADA Ижевск выпускается флагманское семейство LADA Vesta. Ранее АВТОВАЗ также подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ удерживает более 20% на российском автомобильном рынке. При этом в прошлом году АВТОВАЗ выпустил новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей LADA. Абсолютным лидером в рейтинге самых продаваемых автомобилей в нашей стране является LADA Granta, на втором месте идет LADA Vesta.