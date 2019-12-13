В 38 регионах РФ растут продажи автомобилей с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 11 месяцев 2019 года. Выяснилось, что в 38 регионах страны он демонстрирует рост.

Наибольший рост вторичного рынка отмечается в Чечне (+16%), а в Республике Алтай (+14%) и Ингушетии (+10,8%) этот показатель превысил 10%. В остальных 35 субъектах РФ рыночный рост составил менее 8%, но в их числе находится Подмосковье (+7,5%), которое является крупнейшим региональным рынком подержанных машин в стране.

Однако в большинстве субъектов РФ наблюдается падение рынка автомобилей с пробегом, в том числе в Москве (-10,4%), которое оказывается сильнейшим в стране, и Санкт-Петербурге (-5,7%). При этом в 43 регионах спад вторичного рынка оказывается ниже, чем в целом по стране (-0,3%).

Более подробная информация о крупнейших региональных рынках подержанных машин содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».