В России утвержден новый порядок получения прав для начинающих водителей

Масштабная реформа подготовки водителей, которая коснется миллионов граждан стартует уже в начале 2020 года – соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Как пишет газета «Коммерсант», впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал новый приказ, согласно которому медицинское освидетельствование водителей и граждан, получающих водительские права впервые, будет введено с 1 июля 2020 года. Новый порядок требует обязательного тестирования на алкоголь и наркотики, что поможет отсеять неадекватных людей, которые опасны на дороге.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

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