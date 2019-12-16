Дилеры прогнозируют дальнейшее падение спроса на автомобили в 2020 году

Несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в уходящем году показал падение после почти двух лет роста. По прогнозам дилеров, опрошенных агентством «АВТОСТАТ», в 2020 году спрос на новые автомобили продолжит снижаться.

По мнению директора по развитию компании «РОЛЬФ» Владимира Мирошникова, если правительство не будет готово предложить каких-то дополнительных мер стимулирования автомобильной отрасли помимо уже анонсированного продолжения действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с лимитом до миллиона рублей, то снижение рынка может ускориться. В этом случае по итогам 2020 года российский авторынок может опуститься на 8-10%.

«Полагаю, 2020 год станет для многих дилеров переломным, поскольку сохранять эффективность и прибыльность бизнеса становится с каждым разом все сложнее. Цены на автомобили продолжат расти не только из-за традиционного обновления модельного ряда, ежегодного инфляционного повышения прайс-листа, но и из-за повышения ставки утилизационного сбора, поэтому ожидать роста продаж на авторынке в таких условиях точно не стоит. Наш прогноз по итогам будущего года -10%, сохранится негативный тренд», – комментирует операционный директор АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев.

В свою очередь, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров отмечает, что рост цен на новые автомобили в 2020-м, связанный с повышением утилизационного сбора и инфляцией, будет не таким значительным, как в прошлом году в связи с повышением НДС, и составит +5-10% в зависимости от бренда. Свою роль сыграет и сегмент авто: массовый подорожает меньше, премиум – больше, и локализация.

«В 2020 году российский авторынок в целом останется на том же уровне. Подрастет АВТОВАЗ – именно он «съест» значительную долю господдержки. Корейские марки и Renault должны сохранить объемы. Подрастут Skoda и Volkswagen. Остальные японские и европейские марки в масс-сегменте потеряют объем. «Китайцы», наоборот, добавят. Таким образом, основными легковыми бестселлерами в России останутся LADA, KIA, Hyundai, Renault, Skoda, Volkswagen и Toyota. Думаю, именно в таком порядке они закончат следующий год. Уверен, что к лидерам приблизится Haval. В премиуме – Mercedes-Benz, BMW и Porsche укрепят свои позиции. В сегменте легкого коммерческого транспорта подрастут ГАЗ и Ford Transit. Остальные игроки, маловероятно, что вырастут», – прогнозирует генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Подробнее о прогнозах на российском авторынке в 2020 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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