KIA объявила стоимость нового кроссовера Seltos для России

Компания KIA объявила стоимость нового компактного кроссовера Seltos с двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT. Комплектация Luxe с передним приводом будет доступна по цене от 1 млн 349 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

В этой версии Seltos получит систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

В дальнейшем на российском рынке будут предложены и другие версии Seltos: с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T-GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

Внешний вид Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора «улыбка тигра» получил свои характерные особенности. Четкая «линия плеч» и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера. Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле «хай-тек». Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

Как ранее заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA, в компании уверены, что новый кроссовер Seltos новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B. «Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».