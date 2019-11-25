Mazda открыла новый дилерский центр в Самаре

ГК «Самара-Авто» открыла новый дилерский центр Mazda, ставший вторым автоцентром марки в Самаре.

Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами Mazda, сообщает пресс-служба ГК «Самара-Авто».

В сервисной зоне работает 1 пост активной приемки, 3 поста мелкосрочного ремонта, 1 стенд регулировки углов установки колес, 1 пост компьютерной диагностики и 1 пост мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное дистрибьютором для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Одновременно здесь могут обслуживаться до 5 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Mazda реализовали 27051 автомобиль – на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается кроссовер Mazda CX-5, продажи которого остались на прошлогоднем уровне и составили 19854 машины (-0,4%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В каких еще городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».