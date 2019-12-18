ТОП-10 новых SUV со средневзвешенной ценой от 3 до 4 млн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным в РФ автомобилем сегмента SUV со средневзвешенной ценой от 3 до 4 млн рублей является Toyota Land Cruiser Prado. Так, за 10 месяцев нынешнего года он был реализован в количестве 11 889 единиц, а его средняя цена составила 3 млн 777 тыс. рублей.

Вторую строчку в нашем рейтинге занимает еще один представитель японского автопрома – Lexus RX с результатом 7 315 проданных экземпляров и средневзвешенной ценой 3 млн 803 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров BMW X3 (4 866 шт.; 3 млн 676 тыс. руб.).

На четвертой позиции располагается BMW X4 с максимальной в рейтинге средневзвешенной ценой (3 млн 810 тыс. руб.) и объемом продаж 2 706 автомобилей. Совсем немного уступают ему Audi Q5 (2 621 шт.; 3 млн 516 тыс. руб.) и Volvo XC60 (2 510 шт.; 3 млн 765 тыс. руб.), которые занимают пятую и шестую строчку соответственно.

В ТОП-10 наиболее популярных новых SUV со средневзвешенной ценой от 3 до 4 млн рублей по итогам января – октября также попадают: Volkswagen Teramont (2 131 шт.; 3 млн 401 тыс. руб.), Mazda CX-9 (1 528 шт.; 3 млн 091 тыс. руб. – минимальная цена в рейтинге), Infiniti QX50 (1 107 шт.; 3 млн 430 тыс. руб.) и Land Rover Discovery Sport (1 097 шт.; 3 млн 523 тыс. руб.). У остальных моделей SUV из этого ценового сегмента объемы продаж составляют менее 1000 единиц.

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* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)