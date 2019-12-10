Renault отзывает в России около 78,5 тысячи кроссоверов Kaptur

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 78461 кроссовера Renault Kaptur, реализованного с сентября 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет произведена переустановка петли замка капота, а также смена замка капота. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, производство кроссовера Renault Kaptur налажено на заводе Renault в Москве. По итогам 11 месяцев 2019 года продажи этой модели на российском рынке составили 23696 автомобилей, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Kaptur занял седьмое место в рейтинге самых популярных моделей SUV в России за отчетный период.

В настоящее время стоимость Renault Kaptur в начальной комплектации Life с двигателем 1,6 л (114 л. с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 945 тыс. рублей. Полноприводная топовая комплектация Extreme с 2,0-литровым мотором мощностью 143 л. с. и «автоматом» предлагается за 1 млн 354 тыс. 990 рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».