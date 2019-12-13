«Соллерс» создает инжиниринговый центр в России

Компания «Соллерс» объявила о создании инжинирингового центра «Соллерс Инжиниринг», который объединит интеллектуальный потенциал группы и будет специализироваться на инженерно-техническом проектировании, а также научных исследованиях в области машиностроения.

«Соллерс Инжиниринг» сосредоточится на разработке продуктов для автомобилестроения, а также для ряда смежных отраслей – сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, и других промышленных производств, сообщает пресс-служба компании.

Инжиниринговый центр получит филиалы в непосредственной близости от крупнейших машиностроительных конгломераций – в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан. Общая численность сотрудников составит более 500 человек – в команду войдут квалифицированные инженеры-конструкторы, технологи, дизайнеры, испытатели.

Кроме того, на базе аккредитованного независимого испытательного центра, входящего в состав «Соллерс Инжиниринг», будет организована валидация и сертификация разрабатываемой продукции.

По словам генерального директора «Соллерс Инжиниринг» Юрия Алексакова, инжиниринговый центр обладает исключительными компетенциями в реализации проектов полного цикла и разработке таких сложных, комплексных продуктов, как автомобили. Основой взаимодействия с клиентами станет оригинальная цифровая платформа с использованием технологии big data и нейросетей, которая интегрирует как ведущих игроков рынка инжиниринговых услуг в России, так и небольшие инжиниринговые компании.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».