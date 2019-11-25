Volkswagen открыл цифровой шоу-рум в Новосибирске

В Новосибирске открылся дилерский центр Volkswagen – «Фастар», работающий по концепции Digital.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в шоу-руме площадью 400 кв.м использованы самые передовые решения. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора.

Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD-формата. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме. Если клиент самостоятельно сконфигурировал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то общение можно начать сразу с рассмотрения на большом экране собранного клиентом автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. С его помощью можно определить принципиальные пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать автомобиль в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран для демонстрации, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки автомобиля.

В новом дилерском центре «Фастар» осуществляется полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Центр оборудован теплым складом и комфортной зоной ожидания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen 94599 автомобилей (-0,3%). В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6,0% против 5,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Volkswagen, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».