АВТОВАЗ в 2019 году обновил все семейства LADA

АВТОВАЗ в 2019 году выпустил новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей LADA.

Так, LADA Vesta Sport для поклонников энергичного вождения вышла в продажу в январе. Автомобиль выполнен в гоночном стиле, отличается форсированным мотором, спортивной подвеской – в общей сложности применено более 200 оригинальных деталей и узлов, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA Largus CNG – двухтопливную модификацию получили сразу три модели семейства LADA Largus: универсал, фургон и версия Cross. Применение метановой газобаллонной установки повышает ресурс автомобиля и его экологичность, а главное – позволяет снизить затраты на топливо в три раза. Двухтопливные LADA Largus вышли в продажу в апреле 2019 года.

Компактный универсал улучшенной проходимости LADA Granta Cross вышел на рынок летом 2019 года. Автомобиль отличается защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера. LADA Granta Cross – автомобиль, ориентированный на активный образ жизни и туризм, при этом данная модель – самая доступная в линейке LADA Cross.

В июле вышел в продажу LADA XRAY Cross AT – первая LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco. Трансмиссия агрегатируется с японским двигателем H4M (113 л.с), который уже применялся в модели и выпускается на АВТОВАЗе по полному циклу (литье, мехобработка, сборка).

LADA Granta Drive Active – автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом.

В ноябре на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая АТ Jatco, работающая в паре с мотором Н4М. Одновременно с бесступенчатой АТ автомобили LADA Vesta получили расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники.

LADA 4х4 с новым интерьером встала на конвейер в декабре 2019 года. Автомобиль получили более удобные сиденья, полностью обновленную панель приборов, систему ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо-виброизоляции.

В 2019 году АВТОВАЗ удерживает более 20% на российском автомобильном рынке, при этом абсолютным лидером в рейтинге самых продаваемых автомобилей в нашей стране является LADA Granta, на втором месте идет LADA Vesta.

Как отмечается, перед АВТОВАЗом стоят амбициозные задачи по выпуску новых и обновления текущих моделей LADA. Для реализации этих проектов компания набирает новых специалистов в службу инжиниринга. Это инженеры-технологи, конструкторы, дизайнеры. В 2019 году инженерное подразделение предприятия пополнили около 400 новых специалистов, в 2020 году эта работа будет продолжаться.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».