В Санкт-Петербурге открылся первый автосалон Opel

Группа компаний «Евросиб» открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Opel, который стал первым салоном в Северной столице после возвращения немецкого бренда в Россию.

Как сообщает пресс-служба ГК «Евросиб», площадь дилерского центра составляет 750 кв.м. Здесь будут представлены продажи нового модельного ряда бренда Opel и полноценное направление продаж подержанных автомобилей. Станция технического обслуживания нового дилерского центра выполняет полный спектр работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, включает малярно-кузовной цех и рассчитана на пропускную способность 20 автомобилей в день.

На первом этапе работы в автосалоне представлены две модели Opel: кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life. Весной 2020 года линейку пополнит третья модель — коммерческий фургон Vivaro. При покупке новых автомобилей Opel «Евросиб» предлагает специальные условия по программам трейд-ин владельцам машин этой марки.

«Старт работы с одним из старейших немецких брендов Opel является логичным продолжением интеграционной стратегии «Евросиб» по расширению сотрудничества с европейским регионом и Германией, в частности. Дополнительно благодаря Opel в автобизнесе появляется легковой коммерческий транспорт – новое направление для «Евросиб», в которое мы планируем инвестировать и добиваться высоких результатов продаж», – заявил генеральный директор «Евросиб» Дмитрий Никитин.

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