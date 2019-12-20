Haval раскрыл производственные планы в России

Российские завод Haval, который был открыт в мае 2019 года, до конца года планирует произвести 5500 автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что в настоящее время предприятие работает в одну смену.

Между тем, зимний отпуск на заводе Haval планируется в соответствии с производственным календарем: с 1 по 8 января 2020 года. Дополнительных дней простоя не предусмотрено. При планировании производства будет учитываться потребительский спрос в новогодние праздники: в дилерских центрах будет создан оптимальный запас автомобилей на новогодние праздники с учетом того, чтобы у клиента была возможность выбора. Вместе с тем, в связи с увеличенным спросом на автомобили бренда, планы производства существенно не будут отличаться.

«В следующем году мы продолжим адаптировать наше производство в соответствии с потребностями клиентов и с учетом рыночной ситуации на автомобильном рынке, при этом сокращение объемов выпуска не планируется. Стоит отметить, что мы планируем развивать продажи Haval не только в России, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья», – рассказали в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Так, в 2020 году на заводе Haval в Тульской области планируется запустить производство новых моделей бренда, однако подробности о них пока не раскрываются. Напомним, на сегодняшний день на предприятии налажено производство трех моделей кроссоверов – Haval F7, Haval F7х и Haval H9. Как сообщалось ранее, на первом этапе производственная мощность завода Haval составит 80 тыс. автомобилей в год. В дальнейшем планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».