«Группа ГАЗ» и КАМАЗ в 2020 году поставят Москве более 800 автобусов

"Группа ГАЗ" поставит Москве в 2020 году 328 дизельных автобусов за 5,5 млрд рублей, КАМАЗ - 511 электробусов за 6,5 млрд рублей, следует из материалов портала госзакупок. Соответствующие договоры заключены с компаниями по итогам двух конкурсов "Мосгортранса", заявки на которые кроме них никто не подавал, сообщает агентство "Финмаркет".

Так, "Русские автобусы - Группа ГАЗ" поставит для "Мосгортранса" 296 городских низкопольных автобусов особо большой вместимости, 16 автобусов большой вместимости и 1 автобус особо большой вместимости с кабиной инструктора. Сумма контракта - 5,536 млрд руб., период поставки по договору - с 1 февраля по 31 мая 2020 года.

КАМАЗ поставит Москве 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 больших автобусов с кабиной для инструктора, 23 больших автобуса с автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока (АСМПП), 1 большой автобус с кабиной инструктора с АСМПП. Сумма контракта - 6,503 млрд руб., период поставки - с 1 июля по 30 ноября 2020 года.

Оба контракта предполагают также обучение водителей и ремонтного персонала особенностям ремонта и эксплуатации подвижного состава.

"Группа ГАЗ" является крупнейшим поставщиком автобусов в России. Подразделение компании - "Русские автобусы - Группа ГАЗ" - выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными автобусными предприятиями являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

КАМАЗ впервые вышел на столичный рынок с электробусами в 2018 году. Компания уже закрыла два контракта на поставку электробусов для столицы, поставив в 2018 году первую сотню электробусов и 31 зарядную станцию. В текущем году в Москву было поставлено еще 100 электробусов и 38 зарядных станций. Производитель взял на себя обслуживание всех электробусов и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки.

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