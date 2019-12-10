В России автомобили научат общаться между собой

В России уже в скором времени автомобили смогут обмениваться данными между собой и объектами дорожной инфраструктуры, например светофорами. По словам пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева, для этого уже в следующем году будет запущена инновационная технология V2X. С помощью нее машины смогут информировать водителя о приближении пешеходов к дороге и на пешеходных переходах, сообщать о наличии парковочных мест и появлении автомобилей в «мертвых» зонах, пишет портал Autonews.ru.

В «Глонасс» подчеркнули, что благодаря новой технологии у водителя появится возможность забронировать парковочное место или возможность зарядки электромобиля онлайн. Также пользователь сможет отследить перемещение автобусов или встать дистанционно в очередь на автомойку.

«Планируется объединить в единой платформе системы распознавания номеров, фото- и видеофиксации, диспетчеризацию электрозарядных станций и поездок на автобусах, автомобильные мойки и цифровую карту дорог», – объяснил Я.Федосеев.

Изначально такая система заработает в Сколково в марте 2020 года. В будущем ее планируют запустить во многих российских городах.

Ранее стало известно, что в России разработают бесплатное приложение для смартфонов, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля. Приложение будет на базе искусственного интеллекта. Тесты системы начнутся в конце следующего года. Испытания пройдут в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях. По замыслу разработчиков, целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, именно оно находится в зоне риска, так как часто использует смартфоны по пути в университет или школу.

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