Volkswagen опубликовал первые эксизы нового Caddy

Дизайн новых моделей будет отличать непривычно спортивный для этого сегмента стиль, который отражается в таких деталях как: слегка покатая линия крыши, объемные рельефы на боковых частях кузова, подчеркивающие цельный минималистический дизайн новых Caddy. Можно предположить, что в будущем поклонники спорта и активного отдыха увидят в этих моделях практичную альтернативу более привычным аналогам.

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили опубликовала первые эскизы модели Caddy 2020 года, мировая премьера которой состоится в феврале 2020 года. В продаже новые Caddy и Caddy Cargo появятся уже в следующем году, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Также близок к финальному варианту и первый эскиз новой грузовой модели Caddy Cargo. Выделяются несколько важных деталей, например, вертикальное расположение узких светодиодных фонарей в задней части автомобиля. Они появятся и в пассажирской версии Caddy, в которой также будет большое заднее окно. Грузовые версии автомобилей будут оборудованы задней подъемной дверью, в качестве опции останутся доступны открывающиеся в обе стороны распашные двери.

Отличительными особенностями нового Caddy станут увеличенные колеса, новый дизайн передней части автомобиля со светодиодными фарами, более узкая решетка радиатора и более крупный логотип.

В настоящее время Volkswagen Caddy предлагается на российском рынке от 1 млн 513 тыс. 600 рублей. Модель доступна в качестве фургона, минивэна, в удлиненной модификации Maxi и полноприводной версии Alltrack. Под каоптом Caddy устанавливается 1,6-литровый двигатель (110 л.с.), турбомотор 1.4 TSI (125 л.с.) или дизельный силовой агрегат 2.0 TDI (110 или 140 л.с.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».