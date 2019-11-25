Volkswagen до 2027 года намерен выпустить 22 млн электрокаров 70 различных моделей

C 2021 на заводе Volkswagen в Цвиккау будут производить только электромобили. Цель немецкого автоконцерна - выпуск и продажа до 2027 года 22 млн электрокаров 70 различных моделей. Для этой цели на заводе должно быть создано крупнейшее в Европе предприятие по производству электромобилей. Чтобы переоборудовать существующий завод концерну потребуется 1,2 млрд евро, сообщает агентство "Финмаркет".

"Самый большой вызов для нас заключается в радикальной трансформации действующего предприятия без приостановки выпуска прежней модели Volkswagen Golf", - говорит Райнхард де Фрис, возглавляющий на Volkswagen отдел техники и логистики.

Прежде всего, речь идет о сборке, покраске и монтаже новых автомобилей. По словам де Фриса, на сборке кузовов электромобилей планируется задействовать 1700 новых роботов и 500 автоматизированных транспортных систем. Параллельно с техническим переоснащением к 2021 году 8000 сотрудников предприятия должны пройти переобучение.

Руководство предприятия разработало концепцию переобучения персонала в Цвиккау, включающую программу обучения персонала. Это обойдется Volkswagen в несколько миллионов евро. Многим сотрудникам завода придется в конечном итоге заниматься совсем другой деятельностью, чем раньше. Для этой цели на территории завода создан учебный центр. В программе обучения сотрудников Volkswagen - более 300 тем: от истории предприятия до методов управления и обслуживания новых автомобилей. Большая часть обучения посвящена технической стороне производства электромобилей.

При производстве электромобилей значительная часть процесса будет автоматизирована, но количество выпускаемых авто должно вырасти, и это обеспечит стабильную занятость сотрудникам предприятия. С 2021 года на заводе в Цвиккау планируется выпускать ежегодно 330 тыс. автомобилей, на 30 тыс. больше, чем сейчас. Официально производство планируют запустить в ноябре 2020 года. Но уже сегодня существует 35 тыс. заказов на электромобили "Made in Zwickau".

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