Changan раскрыл третью новинку для российского рынка

Помимо кроссовера Changan CS55, который поступит в продажу уже в конце декабря, и обновленного CS75, чей дебют в нашей стране намечен на начало 2020 года, компания Changan готовит для российского рынка еще одну новинку. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Changan Motors Rus, в 2020 году в России также появится седан Alsvin.

Напомним, ранее компания Changan представила в России новый среднеразмерный кроссовер CS55, который появится у дилеров уже до конца декабря. Цены на новинку составляют от 1 млн 269 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Под капотом Changan CS55 установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель BlueCore 1.5T мощностью 143 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 6-диапазнным «автоматом» фирмы Aisin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Changan реализовали 473 автомобиля, что в 15,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Changan стал новый кроссовер CS35PLUS, который стартовал на российском рынке в августе этого года. За одиннадцать месяцев 2019 года продажи Changan выросли на 46% и составили 2186 машин.

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