В России вдвое понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения. По его словам, необходимо уходить от ситуаций, когда водители "интуитивно" прибавляют к скоростному ограничению 20 км/ч, считая это разрешенным режимом. Двигаться в этом направлении предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон, уточнил вице-премьер.

Как сообщает агентство "РИА Новости", одно из предложений заключается в том, что право понижать порог для отдельных скоростных режимов дадут "городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям". Вице-премьер рассчитывает, что все изменения в законодательство внесут уже в течение 2020 года.

Вопрос о штрафе за превышение скорости более чем на 10 км/ч обсуждается на уровне правкомиссии. Минтранс в целом поддерживает эту инициативу, поскольку, когда вводился лимит в 20 км/ч, средства фиксации работали менее четко. В свою очередь, в МВД заявляли, что выступают против.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

Кроме того, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили средний возраст легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года). Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у иномарок данный показатель ниже – 11,2 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.