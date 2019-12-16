Дилеры опасаются за центры продаж ГАЗа из-за политики компании

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" видит риски, что "Группа ГАЗ" может остаться без дилерской сети из-за своей позиции в отношении маржинальности продаж, однако сама компания считает, что делает все возможное для компенсации нагрузки на дилеров, пишет агентство "Прайм".

Автодилеров не устраивает, что владельцы автопроизводителя в прошлом году решили снизить их маржу с 5,5% до 3%, поскольку с учетом сделанных дилерами инвестиций и скидок, которые они дают покупателям, сохранить рентабельность крайне сложно. "Группа ГАЗ", в свою очередь, признает, то находится в нестандартной ситуации, в том числе из-за санкций, но старается своими силами компенсировать нагрузку на дилеров, и с 2018 года открыла 13 новых центров продаж марки "ГАЗ". Продажи компании в России выросли на 6% за 11 месяцев 2019 года до 55,3 тыс. машин, свидетельствуют данные АЕБ.

Как отмечает директор по продажам и маркетингу ГАЗа Олег Марков, помимо влияния общих для всего рынка негативных факторов, "Группа ГАЗ" несет предельную финансовую нагрузку из-за включения в санкционный список США. Однако, эта нагрузка компенсируется в первую очередь за счет собственных ресурсов, не допуская критичного влияния на дилерскую сеть, поясняет он.

По оценке президента РОАД Олега Мосеева, ГАЗ может остаться без дилерской сети и испытает проблемы с продажами. "Ну продаст напрямую завод Минобороны какую-то часть, муниципалитетам что-то. Но значительную часть объема покупает рынок, а этот объем продать некому. Дилер будет продавать Ford, Volkswagen, потому что там вменяемая дилерская политика", – рассуждает О.Мосеев.

"В любых условиях сотрудничество с дилерами остается важнейшим приоритетом для нас. В ситуации отрицательного воздействия макроэкономических факторов на рынок и на бизнес, мы делаем все для сохранения уровня эффективности бизнеса в дилерской сети", – уверяет О.Марков.

"Мы увеличили программу поддержки дилеров, взяв на себя дополнительные затраты. Сегодня ГАЗ компенсирует основную часть расходов по содержанию складов дилеров, ведя факторинговые программы с оплатой процентов за счет компании, инвестирует в обучение персонала дилерских центров, повысил маржинальность дилеров на сервисе и увеличил свою долю в программах продвижения", – отмечает директор по продажам и маркетингу ГАЗа.