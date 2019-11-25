KIA выбрала название для нового компактного кроссовера

Компания KIA в феврале 2020 года на автосалоне в Нью-Дели впервые покажет свой новый глобальный кроссовер в серийном исполнении. По данным индийского издания Indian Autoblog, KIA подала заявку на регистрацию нового имени Sonet. Обычно, если компания выбирает имя на "S", то речь идет о модели, предназначенной для продажи на нескольких рынках, пищет "Российская газета".

По данным источников, кроссовер KIA Sonet в кузове длиной до 4 м реализован на общей с моделью Hyundai Venue платформе и "заимствует" у последней некоторые узлы и силовые агрегаты. Линейку двигателей модели KIA Sonet составят, предположительно, 4-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый мотор, а также 1,0-литровый двигатель T-GDI мощностью 120 л.с., 1,6-литровый "атмосферник" и турбодизель на 90 л.с. В зависимости от типа мотора на кроссовере будут использоваться 5- и 6-скоростные МКП или 7-ступенчатая коробка DCT.

Кроссовер KIA Sonet получит светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, люк с электроприводом, а также мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, сидения с подогревом и другое оборудование.

Свою новую модель KIA запустит в производство на заводе в Индии, а продавать новинку будет не только на индийском рынке, но и в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокенского региона.



