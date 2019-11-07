«Мазда Соллерс» остановит производство для планового техобслуживания оборудования

Предприятие «Мазда Соллерс» во Владивостоке с 23 декабря приостановит производство автомобилей в связи с проведением планового техобслуживания оборудования. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе завода, добавив, что работа конвейера будет возобновлена сразу же после государственных праздников, 9 января.

Предварительный план производства «Мазда Соллерс» на 2020 год остается на уровне текущего года. В настоящее время предприятие работает в двухсменном режиме 5 дней в неделю, и никаких изменений производственного графика в следующем году не планируется.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.