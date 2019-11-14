Китай отложил подъем пошлин на американские автомобили

Правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты после заключения промежуточного торгового соглашения с США. Пекин планировал ввести дополнительную 25-процентную пошлину на автомобили, производимые в США, в результате чего размер пошлины для американских машин вырос бы до 40%, пишет агенство "Финмаркет".

Напомним, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью 160 млрд долларов в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки. Штаты также согласились сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью 120 млрд долларов в год, составлявшие 15%. Тем не менее, для китайского экспорта стоимостью еще порядка 250 млрд долларов в год сохранится 25-процентная пошлина. Д.Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров.

В свою очередь, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил также, что Пекин пообещал положить конец практике давления на зарубежные компании с целью получения от них технологических секретов в качестве условия предоставления им доступа к китайскому рынку. Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января 2020 года.



