Российские продажи Volkswagen Tiguan в ноябре выросли на 7%

Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 9160 автомобилей – на 10% меньше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2019 года продажи немецкого бренда в России остались на уровне прошлого года и составили 94599 машин (-0,3%). В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6,0% против 5,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в ноябре остановил свой выбор 4681 покупатель (-12%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3718 реализованных автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на седан Polo в новом, более доступном исполнении Select. Цены на специальную версию начинаются от 799,9 тыс. рублей. Кроме того, в продажу поступила новая версия внедорожника Touareg – Business, которая получила расширенный набор функционального оборудования. Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем 249 л.с. составляет 3 млн 699 тыс. рублей, с дизельным – 4 млн 219 тыс. рублей. Оба двигателя работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля Volkswagen (и не только) с пробегом – с помощью калькулятора «Оценка авто».

