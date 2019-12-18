АВТОСТАТ | Skoda Kodiaq в стартовой комплектации подорожал за 1,5 года на 120 тыс. рублей

Skoda Kodiaq в стартовой комплектации подорожал за 1,5 года на 120 тыс. рублей

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Skoda Kodiaq в стартовой комплектации подорожал за 1,5 года на 120 тыс. рублей

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В продолжение темы изменения цен на бестселлеры российского авторынка эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения стоимости кроссовера Skoda Kodiaq за последние полтора года (начиная с мая 2018-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 120 тыс. рублей.

Сегодня кроссовер Skoda Kodiaq предлагается в России в 21 варианте исполнения, 5 из которых являются дизельными. Его стоимость в стартовой комплектации Active с двигателем 1,4 л (125 л.с.), МКП и передним приводом составляет 1 млн 459 тыс. рублей. Топовый вариант Laurin and Klement с 2-литровым двигателем (180 л.с.), АТ и полным приводом предлагается за 3 млн 001 тыс. рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года в России было реализовано 22 434 кроссовера Skoda Kodiaq, что на 64% больше, чем за тот же период прошлого года. По этому показателю модель входит в тройку самых популярных автомобилей Skoda на российском рынке.

Сколько может стоить Skoda Kodiaq (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены suv кроссоверы skoda skoda kodiaq

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