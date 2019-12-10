Volkswagen представил новый Passat для российского рынка

Компания Volkswagen представляет Passat нового поколения для российского рынка, который появится у дилеров уже весной 2020 года. Комплектации и цены будут опубликованы позже, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый Passat будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей на выбор: мощностью 150 л.с. или 190 л.с. Оба силовых агрегата идут в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильная версия будет доступна с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Экстерьер автомобиля отличается новым передним и задним бампером, а также новой решеткой радиатора. Светодиодная головная оптика предлагается уже в стартовой комплектации. В качестве дополнительной опции для Passat будут доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.

Для обновленной модели предлагаются системы помощи водителю IQ.Drive, которые обеспечивают частично автономную езду со скоростью до 210 км/ч. Также для новинки будет доступна мультимедийная система Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами и цифровая приборная панель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо обновленного Passat, во втором квартале 2020 года на российском рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нашей страны доберется лифтбек Arteon.

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года продажи Volkswagen в России остались на уровне прошлого года и составили 94599 автомобилей (-0,3%). В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 6,0% против 5,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.