Mitsubishi открыла первый в Краснодаре дилерский центр в новом формате

Компания Mitsubishi открыла в Краснодаре обновленный дилерский центр, который приобрел внешний облик и интерьер в соответствии с новым глобальным дизайном Mitsubishi. Стоит отметить, что для ГК «Юг-Авто» это уже третий салон Mitsubishi (два в Краснодаре и один в Новороссийске), сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Автоцентр Mitsubishi имеет общую площадь 1530 кв.м, включая ремонтную зону и собственный склад. Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200. Современный дилерский центр также предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых автомобилей, с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью более 500 кв.м работают пост активной приемки, семь постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. Пропускная способность СТО – до 600 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

«Рынок Краснодара входит в Топ-5 в России по объему продаж автомобилей, поэтому является для нас очень важным. Мы работаем над усилением наших позиций в Южном федеральном округе. И еще один дилерский центр в Краснодаре «Юг-Авто» значительно поможет нам в этом», – заявил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 36510 автомобилей, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, в ноябре в России начались продажи новой лимитированной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы». Стоимость новинки составляет 3 млн 016 тыс. рублей, количество автомобилей ограничено.